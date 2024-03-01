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Студенты АГУ имени В. Н. Татищева впервые получат стипендию Азербайджана

Студенты АГУ имени В. Н. Татищева впервые получат стипендию Азербайджана Сегодня в Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра образования и науки Фирудином Гурбановым.
Наука и образование
1 марта 2024 г. 20:17
Студенты АГУ имени В. Н. Татищева впервые получат стипендию Азербайджана

Студенты Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева будут впервые получать стипендию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Управление по информационной политике и связям с общественностью АГУ, сегодня в университет прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра образования и науки Фирудином Гурбановым.

Главной целью визита стало вручение стипендий отличившимся студентам.

Отмечается, что Астраханский госуниверситет имеет многолетнюю историю стратегического партнёрства с образовательными и научными организациями Азербайджанской Республики. На данный момент в вузе обучается порядка 2000 иностранных студентов, из них свыше 80 – граждане Азербайджана. Также создан и успешно функционирует центр, представляющий университет имени В. Н. Татищева в городе Баку.

Учреждение первой в России стипендии дружественного государства закреплено в подписанном между вузом и Институтом образования Азербайджанской Республики соглашении о сотрудничестве. Согласно документу, начиная с текущего учебного года прошедшие отбор студенты очной формы обучения АГУ - граждане государств Прикаспийского региона смогут получать стипендию Азербайджанской Республики.

С приветственными словами к гостям церемонии обратились заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов и и. о ректора АГУ Игорь Алексеев.

"Астраханский госуниверситет предает большое значение развитию партнерских отношений с Азербайджаном. В 2023 году нам представилась уникальная возможность стать первым российским вузом, чьи студенты могут получать стипендии Азербайджанской Республики", - отметил Игорь Алексеев.

Талантливые студенты Астраханского госуниверситета, обучающиеся на уровнях бакалавриата, специалитета и магистратуры, будут получать стипендию в размере 6858 рублей, а студенты на уровне аспирантуры и докторантуры – 7386 рублей.

"Мне очень приятно присутствовать сегодня на этом мероприятии, в стенах вуза, где президент моей страны Ильхам Алиев является почетным профессором. Именно по его инициативе осуществляется программа вручения государственной стипендии. Стипендия имеет символическое значение и вручена студентам, которые показали действительно высокие достижения в учебе и научных исследованиях", - отметил в своем выступлении Ф.Гурбанов.

Также и. о. ректора Игорь Алексеев и проректор по международной деятельности Ангелина Фадина провели экскурсию для делегации Азербайджанской Республики. Они посетили лаборатории и центры, научную библиотеку, Каспийскую высшую школу перевода, бассейн и другие структуры, входящие в состав университета, и ознакомились с материально-техническом обеспечением вуза.

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