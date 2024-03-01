Студенты АГУ имени В. Н. Татищева впервые получат стипендию Азербайджана

Сегодня в Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра образования и науки Фирудином Гурбановым.

Студенты Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева будут впервые получать стипендию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Управление по информационной политике и связям с общественностью АГУ, сегодня в университет прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра образования и науки Фирудином Гурбановым.

Главной целью визита стало вручение стипендий отличившимся студентам.

Отмечается, что Астраханский госуниверситет имеет многолетнюю историю стратегического партнёрства с образовательными и научными организациями Азербайджанской Республики. На данный момент в вузе обучается порядка 2000 иностранных студентов, из них свыше 80 – граждане Азербайджана. Также создан и успешно функционирует центр, представляющий университет имени В. Н. Татищева в городе Баку.

Учреждение первой в России стипендии дружественного государства закреплено в подписанном между вузом и Институтом образования Азербайджанской Республики соглашении о сотрудничестве. Согласно документу, начиная с текущего учебного года прошедшие отбор студенты очной формы обучения АГУ - граждане государств Прикаспийского региона смогут получать стипендию Азербайджанской Республики.

С приветственными словами к гостям церемонии обратились заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов и и. о ректора АГУ Игорь Алексеев.

"Астраханский госуниверситет предает большое значение развитию партнерских отношений с Азербайджаном. В 2023 году нам представилась уникальная возможность стать первым российским вузом, чьи студенты могут получать стипендии Азербайджанской Республики", - отметил Игорь Алексеев.

Талантливые студенты Астраханского госуниверситета, обучающиеся на уровнях бакалавриата, специалитета и магистратуры, будут получать стипендию в размере 6858 рублей, а студенты на уровне аспирантуры и докторантуры – 7386 рублей.

"Мне очень приятно присутствовать сегодня на этом мероприятии, в стенах вуза, где президент моей страны Ильхам Алиев является почетным профессором. Именно по его инициативе осуществляется программа вручения государственной стипендии. Стипендия имеет символическое значение и вручена студентам, которые показали действительно высокие достижения в учебе и научных исследованиях", - отметил в своем выступлении Ф.Гурбанов.

Также и. о. ректора Игорь Алексеев и проректор по международной деятельности Ангелина Фадина провели экскурсию для делегации Азербайджанской Республики. Они посетили лаборатории и центры, научную библиотеку, Каспийскую высшую школу перевода, бассейн и другие структуры, входящие в состав университета, и ознакомились с материально-техническом обеспечением вуза.