Набравшим высокие баллы при поступлении в АГЭУ будет выплачиваться дополнительная стипендия

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (АГЭУ) будет выплачивать дополнительную стипендию студентам, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах. Об этом Report сообщили в пресс-службе университета.

Так, планируется выплата дополнительной стипендии студентам 1-го курса, набравшим свыше 600 баллов.

Также, согласно другому закону, принятому в университете, 15 студентам по каждому курсу, набравшим высокие баллы, будет выплачиваться дополнительная стипендия отличника.

Отметим, что сумма стипендии, установленной за первый семестр 2015-2016 учебного года, составляет 100 манатов. Целью является стимулирование студентов АГЭУ к получению образования.