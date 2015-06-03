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    Набравшим высокие баллы при поступлении в АГЭУ будет выплачиваться дополнительная стипендия

    Целью является стимулирование студентов универитета к получению образования

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (АГЭУ) будет выплачивать дополнительную стипендию студентам, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах. Об этом Report сообщили в пресс-службе университета. 

    Так, планируется выплата дополнительной стипендии студентам 1-го курса, набравшим свыше 600 баллов. 

    Также, согласно другому закону, принятому в университете, 15 студентам по каждому курсу, набравшим высокие баллы, будет выплачиваться дополнительная стипендия отличника. 

    Отметим, что сумма стипендии, установленной за первый семестр 2015-2016 учебного года, составляет 100 манатов. Целью является стимулирование студентов АГЭУ к получению образования.

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