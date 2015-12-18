Студент-нефтяник БВШН Мустафа Аскеров: Мы с честью продолжим героический путь нефтяников - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Студент третьего курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Мустафа Аскеров изучает специальность нефтегазовая инженерия. Гибель нефтяников, произошедшая в результате катастрофы на глубоководной платформе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) №10 месторождения "Гюнешли", глубоко потрясла всех. Студенты БВШН, как будущие нефтяники, всегда будут с уважением поминать погибших во время катастрофы. Мустафа Аскеров - один из студентов, выбравших профессию нефтяника, который желает стать последователем погибших нефтяников.

Report со ссылкой на отдел по связям с общественность БВШН предлагает интервью с Мустафой Аскеровым.

- Что даёт Вам обучение в БВШН? Какую роль играет Высшая школа нефти в Вашем совершенствовании как будущего специалиста?

- В БВШН предпочтение отдаётся современным знаниям и навыкам. Обучение в этом вузе – это способ совершенствоваться, как специалист в области нефтяной промышленности. Одним из самых больших превосходств нашей Школы нефти является то, что в период обучения мы получаем как теоретические знания, так и практические навыки. Одновременно с накоплением знаний, у нас формируется мировоззрение. Оно имеет огромное влияние на наше развитие с национальной и духовной точек зрения. Я думаю, что получив образование здесь, мы достигнем своих целей, и воплотим в реальность мечту - стать специалистами в области нефтяной промышленности.

- Как Вы считаете, какие возможности и будущие перспективы обещает Вам обучение в указанной области?

- Азербайджан исторически является нефтяной страной. В нашей стране всегда есть потребность в высококвалифицированных специалистах для развития нефтегазовой отрасли. Моя главная мечта – служить своей стране, своему народу, получив образование в БВШН. Я считаю, что получив образование в нефтяной сфере, я достигну этой цели, и передо мной раскроются большие возможности.

- А Вас не пугает сложность нефтяных строительных работ, и тот факт, что эта профессия требует трудолюбия?

- Хотя профессия инженера-нефтяника трудоёмкая и сложная, но это также и почетная профессия. Если человек любит свою работу, профессию, то сложность его не пугает. Напротив, человек на протяжении веков без страха встречал трудности, жил созиданием и развивался. Человек без труда не сможет осуществить свою мечту.

- Не напугала ли Вас катастрофа, произошедшая на глубоководной платформе №10 месторождения "Гюнешли"? Готовы ли Вы стать будущим нефтяником, быть сильным и смелым, чтобы продолжить путь наших героев-нефтяников, погибших при исполнении служебного долга?

- В последние годы в нашей стране было многое сделано для развития нефтегазовой промышленности. В целях предотвращения несчастных случаев в этой области применяются правила и нормы по охране труда и по технике безопасности. Во время недавней аварии были полностью соблюдены правила и нормы по охране труда и по технике безопасности, предприняты необходимые меры в целях обеспечения эвакуации работников во время инцидента. Каждый год по всему миру происходят несчастные случаи на производстве и они сопровождаются человеческими жертвами. Тем не менее, инженеры-нефтяники должны быть стойкими и смелыми, уметь хладнокровно мыслить, быть физически и психологически подготовленными. Как будущие нефтяники мы сохраним память о погибших нефтяниках и с честью продолжим их героический путь.