Студент БВШН завершил видеопроект "Жемчужина Карабаха"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Студент пятого курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Руслан Гаджиев, обучающийся по специальности "Химик-инженер", стал победителем VIII конкурса грантов Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики как автор проекта по проведению конкурса видеороликов на тему "Жемчужина Карабаха" и успешно завершил проект. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Главной целью проекта стало ознакомление молодежи с культурой Карабаха и создание, при помощи подготовки видеороликов, условий для просвещения молодежи в этой области. В рамках проекта студенты различных университетов Азербайджана при поддержке профессиональных наставников знакомились с традициями, обычаями, историческими и культурными памятниками Карабаха, проводили дискуссии. Затем участники проекта были разделены на команды, каждая из которых должна была в течение одной недели подготовить видеоролик о культуре Карабаха. Членам команды-победительницы были вручены памятные подарки и дипломы с отличием.

Проект был осуществлен при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики и при организационной поддержке Студенческой молодежной организации БВШН.