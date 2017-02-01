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    Президентский стипендиат БВШН: Я хочу стать отличным инженером - ИНТЕРВЬЮ

    Я очень благодарен моим учителям и семье

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студент первого курса Парвиз Хасратли, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия".

    Report представляет данное интервью:

    – Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

    – Я родился восьмого января 1999 года в Ярдымлинском районе. В 2016 году закончил гимназию Естественных наук в Сумгаите. В том же году поступил в Бакинскую Высшую школу нефти. Учусь на первом курсе и являюсь Президентским стипендиатом.

    – Вступительные экзамены давно позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

    – То время я полностью посвятил урокам и подготовке к экзаменам; старался оправдать ожидания близких. Я очень благодарен своим учителям и семье, которые меня всегда поощряли.

    – Сколько баллов Вы набрали?

    – Я набрал 685 баллов.

    – Почему Вы выбрали именно БВШН?

    – Я выбрал Высшую школу потому, что в этом вузе обучение ведется на высоком уровне и он идеально подходит мне для получения инженерного образования. А еще потому, что именно этот вуз, я думаю, поможет мне в будущем найти свое место в жизни.

    – Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

    – Я уже сказал, что очень благодарен своим учителям и семье. Я занимался с репетиторами, так что моральную и материальную поддержку, которые мне оказывала моя семья, трудно переоценить.

    – О чем Вы больше всего мечтаете?

    – Я мечтаю о многом, но моя самая большая мечта – стать отличным инженером.

    – Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

    – Я учусь на нефтегазового инженера. Могу также сказать, что эта профессия – одна из традиционных в Азербайджане. Нашу страну знают как страну, богатую нефтью. Естественно, что специалисты в этой области всегда нужны. Я уверен, что выпускники БВШН смогут показать себя как отличные инженеры, работая как в местных, так и в международных компаниях.

    – Какие у Вас хобби?

    – Люблю спорт, занимаюсь плаванием.

    – А чем Вы еще интересуетесь?

    – Помимо учебы и, как я сказал, занятий спорта, меня очень интересуют путешествия по разным местам.

    – Какие жанры литературы Вас привлекают?

    – Из всех жанров я предпочитаю детективы. 

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