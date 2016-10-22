Студент БГУ стал победителем VI конкурса ораторского искусства на корейском языке

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел VI конкурс ораторства среди студентов, изучающих корейский язык и литературу, сообщает Report со ссылкой на отдел прессы и информации БГУ.

В мероприятии, в котором состязались студенты БГУ и Азербайджанского университета языков, принял участие посол Республики Корея в Азербайджане Ким Джанг-гуи. Со вступительным словом к присутствующим обратился ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, который рассказал о международных связях БГУ, о совместных проектах с университетами Кореи. Было отмечено, что в БГУ с 2007 года на факультете востоковедения налажено обучение корейскому языку и литературе, за эти годы по этой специальности было 48 выпускников. По словам ректора БГУ, при поддержке посольства Кореи в университете состоялись "Викторина-2016" по корейской культуре, День корейский культуры, и уже в шестой раз проводится конкурс ораторского искусства.

В свою очередь посол Ким Джанг-гуи выразил заинтересованность в развитии отношений между БГУ и корейскими университетами, и желание продолжить оказывать поддержку студентам и преподавателям вуза.

По итогам конкурса первое и третье места заняли студенты БГУ Фарах Ягублу и Кенуль Бабаева, второе место досталось Фариде Айдаевой из Азербайджанского университета иностранных языков.

В рамках мероприятия также прошло награждение победителей Конкурса корейского творчества - представленные на него работы были выставлены в фойе БГУ.

У участников мероприятия была возможность попробовать корейскую кухню в студенческой столовой вуза.