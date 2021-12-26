Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом

Студент Азербайджанского университета Элимхан Алиев скончался от отравления угарным газом.

Студент Азербайджанского университета Элимхан Алиев скончался от отравления угарным газом.

Как передает Report, информация была распространена в социальных сетях.

Отмечается, что Алиев набрал один из высоких баллов (93) на вступительном экзамене в магистратуру. В 2016 году также добился высоких результатов на экзаменах при поступлении в ВУЗ. Набрав 636 балла он был допущен на специальность финансов, которая преподается на английском языке в Азербайджанском университете. Покойный также учился в рамках программы обмена Erasmus + весеннего семестра 2017/2018 учебного года в партнерском университете Кобленца (Германия).