Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом

Студент Азербайджанского университета Элимхан Алиев скончался от отравления угарным газом.
Как передает Report, информация была распространена в социальных сетях.
Отмечается, что Алиев набрал один из высоких баллов (93) на вступительном экзамене в магистратуру. В 2016 году также добился высоких результатов на экзаменах при поступлении в ВУЗ. Набрав 636 балла он был допущен на специальность финансов, которая преподается на английском языке в Азербайджанском университете. Покойный также учился в рамках программы обмена Erasmus + весеннего семестра 2017/2018 учебного года в партнерском университете Кобленца (Германия).