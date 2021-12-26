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Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом

Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом Студент Азербайджанского университета Элимхан Алиев скончался от отравления угарным газом.
Наука и образование
26 декабря 2021 г. 23:49
Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом
Элимхан Алиев

Студент Азербайджанского университета Элимхан Алиев скончался от отравления угарным газом.

Как передает Report, информация была распространена в социальных сетях.

Отмечается, что Алиев набрал один из высоких баллов (93) на вступительном экзамене в магистратуру. В 2016 году также добился высоких результатов на экзаменах при поступлении в ВУЗ. Набрав 636 балла он был допущен на специальность финансов, которая преподается на английском языке в Азербайджанском университете. Покойный также учился в рамках программы обмена Erasmus + весеннего семестра 2017/2018 учебного года в партнерском университете Кобленца (Германия).

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