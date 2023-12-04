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​​​​​​​Студенческое общежитие AzMIU реставрируется

​​​​​​​Студенческое общежитие AzMIU реставрируется Студенческое общежитие Азербайджанского архитектурно-строительного университета (AzMIU) реставрируется
Наука и образование
4 декабря 2023 г. 11:07
​​​​​​​Студенческое общежитие AzMIU реставрируется

Студенческое общежитие Азербайджанского архитектурно-строительного университета (AzMIU) реставрируется.

Как сообщает Report, об этом ректор университета Гюльчохра Мамедова заявила на мероприятии, организованном в рамках визита испанских архитекторов в вуз.

Она напомнила, что студенческое общежитие было заселено гражданами, которые были вынуждены покинуть свои дома в период оккупации территорий Азербайджана: "Земли уже освобождены от оккупации, граждане возвращаются в свои дома. Сейчас студенческое общежитие реставрируется".

По словам ректора, в вузе поддерживают высокий уровень образования, чтобы будущие архитекторы смогли использовать самые передовые архитектурные практики в процессе восстановления разрушенных в период оккупации азербайджанских городов.

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