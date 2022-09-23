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Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет

Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние 5 лет.
Наука и образование
23 сентября 2022 г. 11:26
Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет

Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, в 2017-2018 учебном году в стране обучалось 5410 иностранных студентов, в 2018-2019 учебном году - 6427, в 2019-2020 учебном году - 6615, в 2020-2021 учебном году - 6449 человек.

В 2021-2022 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана впервые получили образование 7332 иностранца и лица без гражданства из 102 стран.

В последнем учебном году в первую десятку иностранцев, обучающихся в нашей стране, вошли граждане Турции, Ирана, Грузии, России, Ирака, Нигерии, Сирии, Индии, Пакистана и Китая. Больше всего иностранцев обучаются в Азербайджанском медицинском университете, Нахчыванском государственном университете, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном экономическом университету, Азербайджанском государственном аграрном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском техническом университете, Хазарском университете, Университете ADA.

Статданные о приеме иностранных студентов на 2022-2023 учебный год станут известны к концу текущего года.

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Версия на английском языке Statistics of international students in Azerbaijan for last 5 years announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil alan əcnəbilərin son 5 ildəki statistikası açıqlanıb

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