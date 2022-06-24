Стартовало назначение директоров в школы с числом учащихся до 500 человек

С 24 июня начался прием документов в связи с процессом приема на работу в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек и вакантной должностью директора.

С 24 июня начался прием документов в связи с процессом приема на работу в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек и вакантной должностью директора.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Процесс продлится до 30 июня.

Желающие подать заявление могут представить необходимые документы (личный листок по учету кадров, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и приложение к нему, копию трудовой книжки) в управление образования, которому подведомственно общеобразовательное учреждение, в котором они работают.

Прием на должность директора общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 150 человек будет осуществляться региональными управлениями образования только путем собеседования, на должность директора общеобразовательных учреждений с числом учащихся от 151 до 500 человек - путем конкурса (тестирование и собеседование).

Кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл на тестовых экзаменах по приему директоров в прошлом году, но не приглашенные на собеседование, будут участвовать в соответствующем процессе только на этапе собеседования.