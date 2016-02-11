​Стартовал V Республиканский конкурс "Будущие ученые"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась церемония открытия V Республиканского конкурса "Будущие ученые" ("Sabahın alimləri").

Как сообщает Report, основная цель конкурса заключается в предоставлении старшеклассникам возможности демонстрировать свои научные достижения и определении кандидатов для участия на проходящей в США ежегодной Международной выставке науки и инженерии Intel ISEF.

Как сообщил министр образования Микаил Джаббаров, необходимость в новых призывах и создании в стране грамотного общества ставит перед азербайджанской молодежью совершенно новые требования: "Основное место в осуществляемых в общеобразовательных школах страны реформах занимают формирование среди молодежи зрелого мышления, гражданской позиции и привлечение их к исследовательской деятельности".

Выступившие заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, президент НАНА академик Акиф Ализаде отметили значимость конкурса с точки зрения повышения интереса молодежи к науке, выявления их способностей, умений и потенциала.

Организаторами конкурса являются министерство образования, министерство молодежи и спорта, Центр Гейдара Алиева, Национальная академия наук Азербайджана и Республиканский комитет свободных профсоюзов работников образования Азербайджана.

Конкурс продлится 3 дня. Во второй день конкурса жюри оценит проекты. В этот день также будет действовать Учебная академия. В конце дня пройдет встреча учащихся с видными учеными страны.

В часы "Открытых дверей", который объявят в первую половину дня 13 февраля, с проектами ознакомятся учащиеся и педагоги столичных школ и представители медиа. Во второй половине дня состоится церемония награждения победителей, которым вручат учрежденные организаторами дипломы, медали и денежные премии.

Авторам трех отобранных проектов представится возможность участия в предстоящем в мае этого года в городе Финикс американского штата Аризона конкурсе Intel ISEF.