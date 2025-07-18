Стартовал финальный этап пятого сезона конкурса "Yüksəliş"

Стартовал финальный этап пятого сезона конкурса "Yüksəliş"

В "Баку Экспо Центре" начался финальный этап пятого сезона конкурса "Yüksəliş".

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие председатель Организационного комитета конкурса, руководитель отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Фарах Алиева, министр финансов Сахиль Бабаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев, победители предыдущего конкурса, представители СМИ и финалисты.

Выступившие на церемонии открытия гости подчеркнули важную роль конкурса "Yüksəliş" в отборе и развитии профессиональных и перспективных кадров, обладающих управленческим потенциалом в стране.

Отметим, что концепция конкурса этого года связана с объявлением 2024 года "Годом Конституции и Суверенитета" соответствующим Распоряжением президента Азербайджанской Республики.

В этом этапе, который продлится три дня, участвуют 124 участника, успешно прошедших предыдущие четыре этапа. Финальный этап завершится 20 июля, и будут определены следующие победители среди самых талантливых кадров страны. На этом пятый конкурс "Yüksəliş" завершится.

Напомним, что конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса обеспечиваются годовым индивидуальным планом развития от руководителей и получают премию в размере 20 тысяч манатов.

Фото: Мирджавид Эминоглу