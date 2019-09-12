Стало известно число азербайджаноязычных школ в Грузии

В Грузии в общей сложности число школ, где обучение проводится на азербайджанском языке, составляет 120.

Об этом отвечая на запрос грузинского бюро Report заявили в Центре информационной системы управления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Было отмечено, что 80 из них азербайджанские школы, а в остальных 40 школах есть азербайджанские сектора.

В годовом сравнении, в общественных школах Грузии возросло число азербайджанских секторов. Так, согласно прошлогодним данным центра, количество азербайджанских секторов составило 38.