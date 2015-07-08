​Стали известны результаты II этапа вступительных экзаменов в резидентуру

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты II этапа вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщили Report из Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), 7 июля в Баку и Нахчыване прошли вступительные экзамены в резидентуру на 2015/2016 учебный год для подготовки врачей-специалистов на базе высшего медицинского образования.

Войдя на сайт ГКПС, каждый кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображение ответной карты.

Информацию о результатах экзамена кандидаты также могут получить, отправив свой рабочий номер на короткий номер 7727.

Согласно результатам, 52 из 1001 кандидата не явились на экзамен. 589 из 949 участвующих на экзамене кандидатов выполнили условия конкурса (набрали 50 и более баллов) и были допущены к выбору специальностей.

Самый высокий результат составлял 88 баллов.

Выбор специальностей в резидентуру будет производиться 10-14 июля. Выполнившие условия конкурса кандидаты в течение установленного времени должны утвердить в своем электронном заявлении выбранную ими специальность в соответствии с базой высшего медицинского образования (в соответствии с факультетом, который окончили).