Стала известна дата предстоящих собеседований в рамках сертификации учителей
Наука и образование
- 17 сентября, 2025
- 20:39
Информация о дате и месте проведения этапа собеседования в рамках сертификации отправлена в личные кабинеты учителей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов.
Учителя могут ознакомиться с информацией о собеседовании, войдя в раздел "Сертификация" на сайте portal.edu.az.
Напомним, что лицам, набравшим проходной балл на тестовых экзаменах, будет добавлено 10% к заработной плате, а получившим 51 балл и выше - 35%. Надбавки будут применяться к заработной плате учителей, успешно прошедших этап собеседования.
