    Наука и образование
    • 17 сентября, 2025
    • 20:39
    Стала известна дата предстоящих собеседований в рамках сертификации учителей

    Информация о дате и месте проведения этапа собеседования в рамках сертификации отправлена в личные кабинеты учителей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов.

    Учителя могут ознакомиться с информацией о собеседовании, войдя в раздел "Сертификация" на сайте portal.edu.az.

    Напомним, что лицам, набравшим проходной балл на тестовых экзаменах, будет добавлено 10% к заработной плате, а получившим 51 балл и выше - 35%. Надбавки будут применяться к заработной плате учителей, успешно прошедших этап собеседования.

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

