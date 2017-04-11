Стала известна дата первых вступительных экзаменов по I-IV группам специальностей

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Стала известна дата первых (весенних) вступительных экзаменов для желающих поступить в вузы абитуриентов по I-IV группам специальностей.

Об этом Report сообщили из Государственного экзаменационного центра.

Первый вступительный экзамен по II и III группам специальностей пройдет 30 апреля, а по I и IV группам специальностей – 7 мая.

На экзаменах смогут участвовать абитуриенты, утвердившие форму "электронного заявления абитуриента", которые отметили о желании участвовать на весеннем экзамене. За 5 дней до экзамена абитуриенты могут распечатать "пропускной лист абитуриента на экзамен". Здесь будет информация о месте, времени экзамена и пр.