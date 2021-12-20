Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджанской Республики" от 27 декабря 2010 года под номером 1251 и "Об усовершенс

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджанской Республики" от 27 декабря 2010 года под номером 1251 и "Об усовершенствовании структуры Министерства образования Азербайджанской Республики" от 24 июля 2014 года под номером 664.

Как передает Report, в распоряжении говорится:

1. Ликвидировать часть 1 распоряжения президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 2010 года под номером 1251 "Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджанской Республики".

2. Внести поправки в распоряжение президента Азербайджанской Республики от 24 июля 2014 года под номером 664 "Об усовершенствовании структуры Министерства образования Азербайджанской Республики"

2.1. 1-я часть приводится в новой редакции:

“1. Создать следующие региональные управления Министерства образования Азербайджанской Республики:

1.1. На базе Сумгайытского городского, Абшеронского, Хызинского региональных управлений образования создать Абшеронско-Хызинское региональное управление образования;

1.2. На базе Агсуинского, Исмаиллинского, Гобустанского и Шемахинского районных отделов образования создать Нагорно-Ширванское региональное управление образования;

1.3. На базе Гянджинского и Нафталанского городских, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского и Самухского районных отделов образования создать Гянджа-Дашкесанское региональное управление образования;

1.4. На базе Агджебединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского и Тертерского районных отделов образования создать Карабахское региональное управление образования;

1.5. На базе Агстафинского, Гедабекского, Газахского, Шемкирского и Товузского районных отделов образования создать Газах-Товузское региональное управление образования;

1.6. На базе Хачмазского, Губинского, Гусарского, Сиязанского и Шабранского районных отделов образования создать Губа-Хачмазское региональное управление образования;

1.7. На базе Астаринского, Джалилабадского, Лерикского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районных отделов образования создать Лянкяран-Астаринское региональное управление образования;

1.8. На базе Мингячевирского городского, Агдашского, Гейчайского, Кюрдамирского, Уджарского, Евлахского и Зардабского районных отделов образования создать Центрально-аранское региональное управление образования;

1.9. На базе Бейлаганского, Имишлинского, Саатлинского и Сабирабадского районных отделов образования создать Миль-Муганское региональное управление образования;

1.10. На базе Балакенского, Гахского, Габалинского, Огузского, Шекинского и Загатальского районных отделов образования создать Шеки-Загатальское региональное управление образованием;

1.11. На базе Джебраильского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районного управления образования создать Восточно-Зангеззурское региональное управление образования;

1.12. На базе Ширванского городского, Биласуварского, Гаджигабульского, Нефтчалинского и Сальянского районных отделов образования создать Ширван-Сальянское региональное управление образованием;

2.2. ликвидировать часть 6-ю;

2.3. Пункты 2.1 и 2.2 "Структуры Министерства образования Азербайджанской Республики", утвержденные данным распоряжением, считать соответственно пунктами 2.2 и 2.3 и дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

2.1. Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджанской Республики

В распоряжение также даны поручения Кабинету министров в связи с исполнением данного распоряжения.