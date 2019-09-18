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В 32 регионах Азербайджана начнут действовать 250 дошкольных групп общинного типа

Создано 250 дошкольных групп общинного типа

С октября этого года в 32 регионах начнут действовать еще 250 дошкольных групп общинного типа.

Как сообщили Report в министерстве образования, в 2019/2020 учебном году в дошкольных группах общинного типа предусматривается привлечь к обучению 6 400 детей. 

Занятия в предусмотренных на 20 человек группах проводятся 4 раза в неделю. Каждое занятие длится 2-2.5 часа. 

Со следующего года планируется создание еще 250-ти дошкольных групп общинного типа. Этим число привлеченных к дошкольному образованию детей 3-4 лет достигнет 12 400.

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