Создана Апелляционная комиссия в связи с проведенными приемными экзаменами по I и IV группам специальностей

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов в связи с содержанием тестовых заданий приемных экзаменов, проведенных 20 мая Государственным экзаменационным центром по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Report из центра, Апелляционная комиссия действует по адресу город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (в здании Бакинского университета "Азия").

Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию с 21 по 23 мая, с 10 до 17 часов, представив оригинал документа, удостоверяющего личность.

После завершения работы Апелляционной комиссии обращения в связи с содержанием тестовых заданий, а также другими произошедшими на экзамене случаями рассматриваться не будут.