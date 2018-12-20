Около 3 000 сотрудников БГУ получили единовременную денежную премию

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Около 3 000 сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) получили единовременную денежную премию.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы вуза Парвана Ибрагимова.

По ее словам, согласно предложению, выдвинутому и.о. ректора учебного заведения, профессора Ирады Алиевой на заседании Научного совета БГУ, принято решение о выдаче по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Нового года всем сотрудникам вуза единовременной денежной премии.

Процесс коснется в общей сложности около 3 тыс. человек. В то же время, как и в предыдущие годы, был обсужден вопрос повышения путем дифференциации в следующем году зарплаты около 300 представителей профессорско-педагогического состава, имеющих особые заслуги и достижения в сфере науки, преподавательской и общественной деятельности.