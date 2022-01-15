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Состоялось заседание оргкомитета конкурса "Восхождение"

Состоялось заседание оргкомитета конкурса "Восхождение" Состоялось заседание организационного комитета конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Наука и образование
15 января 2022 г. 15:54
Состоялось заседание оргкомитета конкурса Восхождение

Состоялось заседание организационного комитета конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, на заседании обсуждалось определение концепции конкурса "Восхождение" в 2022 году, партнеры, модель экзаменов, общие правила и механизмы, представлена информация о ходе реализации программы менторства, пересмотрены процедуры прохождения регистрации.

Членам комитета была представлена подробная информация о клубе, основанном победителями конкурса.

Председатель оргкомитета конкурса "Восхождение" Фарах Алиева отметила, что распоряжение президента Ильхама Алиева о проведении второго конкурса говорит о большом доверии к конкурсу. Члены оргкомитета поделились своими мнениями относительно успешного проведения первого конкурса, высказали рекомендации по предложенному плану.

Председателем Организационного комитета конкурса "Восхождение" является Фарах Алиева - заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики.

Членами Оргкомитета являются министр налогов Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, помощник первого вице-президента Анар Алекберов, министр образования Эмин Амруллаев, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде а также генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании и руководитель рабочий группы конкурса "Восхождение", заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin təşkilat komitəsinin iclası keçirilib

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