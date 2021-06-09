Состоялись выпускные экзамены для учеников IX классов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, организованные в 15 городах и районах страны экзамены начались в 11:00 и завершились в 14:00.

07.30

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет выпускные экзамены по общему (IX класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на экзаменах ожидается участие 21 423 учеников.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" на сайте ГЭЦ через интернет.