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Состоялись выпускные экзамены для учеников IX классов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Состоялись выпускные экзамены для учеников IX классов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений.
Наука и образование
9 июня 2021 г. 14:35
Состоялись выпускные экзамены для учеников IX классов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
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Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, организованные в 15 городах и районах страны экзамены начались в 11:00 и завершились в 14:00.

07.30

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет выпускные экзамены по общему (IX класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на экзаменах ожидается участие 21 423 учеников.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" на сайте ГЭЦ через интернет.

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