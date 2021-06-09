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 Более 21 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

 Более 21 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.
Наука и образование
9 июня 2021 г. 07:30
 Более 21 тыс. учеников примут участие в выпускных экзаменах

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет выпускные экзамены по общему (9-й класс) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, на экзаменах ожидается участие 21 423 учеников.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до ее начала - в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

В рамках мер безопасности в связи с COVID-19 предусмотрено разное время входа в экзаменационное здание для учащихся. Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Учащиеся, которые примут участие в экзамене, смогут распечатать "лист пропуска" на сайте ГЭЦ через интернет.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 21 mindən çox IX sinif şagirdi imtahan verəcək

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