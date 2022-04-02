О нас
Аудио новости

Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан

Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан В Баку состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан.
Наука и образование
2 апреля 2022 г. 15:10
Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан

В Баку состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан.

Как передает Report, на церемонии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр образования Эмин Амруллаев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министры поставили свои подписи под документом об основании этого университета.

Отметим, что пять итальянских университетов выступают в качестве партнеров проекта по созданию Университета Италия-Азербайджан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya-Azərbaycan Universitetinin təməlqoyma mərasimi keçirilib
Версия на английском языке ФотоGroundbreaking ceremony for Italy-Azerbaijan University held

Экслюзивные новости

Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi