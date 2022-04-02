В Баку состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан.
Как передает Report, на церемонии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр образования Эмин Амруллаев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
Министры поставили свои подписи под документом об основании этого университета.
Отметим, что пять итальянских университетов выступают в качестве партнеров проекта по созданию Университета Италия-Азербайджан.