Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан

В Баку состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан.

В Баку состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан.

Как передает Report, на церемонии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр образования Эмин Амруллаев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министры поставили свои подписи под документом об основании этого университета.

Отметим, что пять итальянских университетов выступают в качестве партнеров проекта по созданию Университета Италия-Азербайджан.