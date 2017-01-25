Состоялась презентация электронного ресурса "Видный государственный и научный деятель Азиз Алиев (1897-1962)"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Президентской библиотеке прошла презентация электронного ресурса, подготовленного по случаю 120-летия видного государственного и научного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщает Report, участники мероприятия сначала ознакомились с организованной в читальном зале выставкой "Азиз Алиев-120".

Затем в конференц-зале прошла презентация электронного ресурса.

В своем выступлении директор библиотеки Маил Ахмедов сказал, что в истории каждого народа есть личности, пройденный жизненный путь которых служит примером для поколений: "Обладающий особой ролью в истории азербайджанской государственности и науки Азиз Мамедкерим оглу Алиев является именно такой личностью. Переживший трудное детство и ставший свидетелем армянского вандализма и агрессии, Азиз Алиев своим блестящим умом и талантом добился успехов и за короткое время занял высокие должности в государственных органах. По специальности Азиз Алиев был врачом. Он внес большой вклад в развитие медицины и область здравоохранения. Хотя Азиз Алиев подвергся репрессии, впоследствии он был оправдан. Где бы он ни работал, Азиз Алиев всегда отличался профессионализмом и преданностью своей стране и народу".

Затем присутствующие поделились мнением касательно электронного ресурса, подготовленного по случаю 120-летия А.Алиева.

Директор библиотеки сказал, что размещенный на домене http://azizaliyev.pre­slib.az/ электронный ресурс "Видный государственный и научный деятель Азиз Алиев (1897-1962)" по мере приобретения новых материалов будет дополняться.

М.Ахмедов сказал, что в Президентской библиотеке собираются материалы о жизни и деятельности людей, имеющих особые заслуги в общественно-политической жизни Азербайджана и истории государственности: "В разделе "Видные азербайджанцы" электронного издания библиотеки "Страна огней - Азербайджан" размещена информация о более 200 личностях. Подготовлены специальные электронные ресурсы, освещающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, связанного со 120-летним юбилеем видного государственного, общественного и научного деятеля Азиза Алиева, осуществляются различные мероприятия. Представленный сегодня электронный ресурс "Видный государственный и научный деятель Азиз Алиев (1897-1962)" станет вкладом Президентской библиотеки для лиц, изучающих жизнь, деятельность и богатое наследие Азиза Алиева".