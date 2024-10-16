Состоится XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

10-11 декабря в Сумгайытском государственном университете пройдет XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVII).
Как сообщает Report, целью проведения конференции является обсуждение результатов научно-исследовательских работ докторантов и молодых исследователей, а также стимулирование их научного творчества.
Конференция, посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира", будет организована по направлениям естественные науки, ИКТ и инженерия, социально-гуманитарные науки.
Подробную информацию о конференции можно получить по