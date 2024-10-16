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Состоится XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

Состоится XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей 10-11 декабря в Сумгайытском государственном университете пройдет XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVII).
Наука и образование
16 октября 2024 г. 10:43
Состоится XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

10-11 декабря в Сумгайытском государственном университете пройдет XXVII Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVII).

Как сообщает Report, целью проведения конференции является обсуждение результатов научно-исследовательских работ докторантов и молодых исследователей, а также стимулирование их научного творчества.

Конференция, посвященная "Году солидарности во имя зеленого мира", будет организована по направлениям естественные науки, ИКТ и инженерия, социально-гуманитарные науки.

Подробную информацию о конференции можно получить по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXVII Respublika elmi konfransı keçiriləcək

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