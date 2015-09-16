Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Составлен рейтинг лучших университетов мира за 2015 год.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, при создании рейтинга QS University Subject Rankings 2015 его авторы руководствовались шестью критериями, среди которых академическая репутация учебного заведения, репутация его выпускников, соотношение преподавателей и количества студентов, индекс цитируемости университета в различных исследованиях и количество международных студентов.

Массачусетский технологический институт (MIT) сохраняет лидерство в этом рейтинге уже несколько лет подряд.

Гарвардский университет «перепрыгнул» в этом списке с четвертого места в прошлом году на второе в этом году, обогнав Кембриджский университет.

Великобритания сохранила репутацию страны с первоклассным высшим образованием. Так, Лондон стал единственным городом в мире, в котором сразу четыре университета попали в ТОП-50. В ответ на это Борис Джонсон, мэр британской столицы, назвал его «образовательной столицей мира».

ТОП-10 лучших университетов мира:

1. Массачусетский технологический институт (MIT)

2. Гарвардский университет

3. Кембриджский университет

3. Стэнфордский университет

5. Калифорнийский технологический институт (CALTECH)

6. Оксфордский университет

7. Университетский Колледж Лондона (UCL)

8. Имперский Колледж Лондона

9. ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха)

10. Чикагский университет