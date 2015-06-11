​Сократилось количество предметов в школах с уклоном

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Согласно приказу министра образования Азербайджана от 8 июня 2015 года, утвержден список 50 школ с уклоном, расположенных в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире и Ширване, и учебный план по 4 направлениям (по техническим, математико-экономическим, гуманитарным, естественным наукам) для учеников X-XI классов с 2015-2016 учебного года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства образования.

По информации, количество предметов в классах с техническим уклоном сократилось до 9, математико-экономическим и гуманитарным - до 8, в классах с углубленным изучением естественных наук - до 10. Независимо от направления, в учебном плане сохраняются предметы по азербайджанскому языку (в русском секторе - по русскому языку), иностранному языку, литературе, математике, истории Азербайджана, физической культуре, допризывной подготовке молодежи.

Эти классы будут комплектоваться как минимум из 20 учеников.

Отметим, что несколько лет назад в пяти школах Баку был внедрен пилотный проект по углубленному изучению предметов в полных средних школах. Утвержден специальный учебный план по сокращению в данных школах количества предметов с 18 до 13, подготовлена расширенная программа обучения по данным предметам. В последующие годы еще 3 школы присоединились к пилотному проекту.