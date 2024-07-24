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SOCAR и Узбекнефтегаз организуют совместную образовательную программу

SOCAR и Узбекнефтегаз организуют совместную образовательную программу Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и АО “Узбекнефтегаз” договорились об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры.
Наука и образование
24 июля 2024 г. 15:56
SOCAR и Узбекнефтегаз организуют совместную образовательную программу

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и АО “Узбекнефтегаз” договорились об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение “Узбекнефтегаз”, такая договоренность была достигнута по итогам визита в Узбекистан азербайджанской делегации во главе с вице-президентом SOCAR Зибой Мустафаевой.

“Цель визита заключалась в обеспечении реализации Меморандума, подписанного 18 июля 2023 года между Узбекнефтегаз и SOCAR о сотрудничестве в области подготовки кадров. В рамках визита была организована встреча с участием делегации Госнефтекомпании Азербайджана, руководства Узбекнефтегаз и представителей HR-департамента”,- говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по обмену опытом в подготовке кадров и подчеркнули важность подписанного Меморандума для развития двустороннего сотрудничества.

“Также при поддержке компаний Узбекнефтегаз и SOCAR достигнута договоренность об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры в Ташкентском химико-технологическом институте и Бакинской высшей школе нефти”, - говорится в информации

В соответствии с совместной образовательной программой, магистры будут обучаться 1 год в Ташкентском химико-технологическом институте и 1 год в Бакинской высшей школе нефти и получают дипломы обоих учебных заведений.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR və “Özbəkneftqaz” birgə təhsil proqramı təşkil edir

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