SOCAR и Узбекнефтегаз организуют совместную образовательную программу

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и АО “Узбекнефтегаз” договорились об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и АО “Узбекнефтегаз” договорились об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение “Узбекнефтегаз”, такая договоренность была достигнута по итогам визита в Узбекистан азербайджанской делегации во главе с вице-президентом SOCAR Зибой Мустафаевой.

“Цель визита заключалась в обеспечении реализации Меморандума, подписанного 18 июля 2023 года между Узбекнефтегаз и SOCAR о сотрудничестве в области подготовки кадров. В рамках визита была организована встреча с участием делегации Госнефтекомпании Азербайджана, руководства Узбекнефтегаз и представителей HR-департамента”,- говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по обмену опытом в подготовке кадров и подчеркнули важность подписанного Меморандума для развития двустороннего сотрудничества.

“Также при поддержке компаний Узбекнефтегаз и SOCAR достигнута договоренность об организации совместной образовательной программы по специальности магистратуры в Ташкентском химико-технологическом институте и Бакинской высшей школе нефти”, - говорится в информации

В соответствии с совместной образовательной программой, магистры будут обучаться 1 год в Ташкентском химико-технологическом институте и 1 год в Бакинской высшей школе нефти и получают дипломы обоих учебных заведений.