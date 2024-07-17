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СМИ: В одноклеточном микробе Amoebidium нашли следы гигантских вирусов

СМИ: В одноклеточном микробе Amoebidium нашли следы гигантских вирусов Международная группа биологов из Великобритании, Швейцарии, Японии и Испании обнаружила следы древних гигантских вирусов в одноклеточном существе, что проливает свет на то, как сложные организмы получили некоторые из своих генов.
Наука и образование
17 июля 2024 г. 00:26
СМИ: В одноклеточном микробе Amoebidium нашли следы гигантских вирусов

Международная группа биологов из Великобритании, Швейцарии, Японии и Испании обнаружила следы древних гигантских вирусов в одноклеточном существе, что проливает свет на то, как сложные организмы получили некоторые из своих генов.

Как передает Report, это следует из исследования, опубликованного в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые изучили микроба-паразита Amoebidium, встречающегося в пресноводной среде, и выяснили, что простейшее существо оказалось удивительно богато генетическим материалом, происходящим от гигантских вирусов.

Биологи сравнили такое открытие с "троянским конем" в ДНК микроба.

"Эти вирусные вставки потенциально опасны, но микроорганизм, похоже, держит их под контролем, химически подавляя их", - объяснил ведущий автор исследования, доктор Алекс де Мендоса Солер.

Затем исследователи сравнили геномы нескольких изолированных вариантов Amoebidium и обнаружили значительные различия в вирусном содержании. Это говорит, что процесс вирусной интеграции и подавления является непрерывным и динамичным.

Результаты изучений Amoebidium предлагают параллели с тем, как наши собственные геномы взаимодействуют с вирусами. Подобно Amoebidium, у людей и других млекопитающих есть остатки древних вирусов, называемых эндогенными ретровирусами, интегрированные в их ДНК.

Хотя эти остатки ранее считались неактивной "мусорной ДНК", некоторые из них теперь могут быть полезными. Однако в отличие от гигантских вирусов, обнаруженных в Amoebidium, эндогенные ретровирусы намного меньше, а человеческий геном значительно обширнее.

В рамках будущих исследований ученые могут изучить эти сходства и различия, чтобы понять сложное взаимодействие между вирусами и сложными формами жизни.

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