СМИ: В Антарктике рекордными темпами тает ледник Гектория

Ледник Гектория в Антарктике стремительно теряет объемы - всего за два месяца он сократился почти наполовину, что является самым быстрым темпом таяния, зафиксированным в современной истории.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience. Ученые предупреждают, что столь быстрое сокращение ледника может привести к серьезным последствиям для уровня мирового океана.

Ледник Гектория по площади сопоставим с американским городом Филадельфия. Он является наземным - лежит на морском дне и не дрейфует, как айсберги. Обычно такие ледники сокращаются на несколько сотен метров в год, однако с ноября по декабрь 2022 года Гектория уменьшилась сразу на восемь километров.

Исследователи установили, что причиной ускоренного таяния стало строение поверхности под ледником: он расположен на ровной равнине, где лед скользит по мягкому осадку морского дна. По мере истончения лед поднимается, а в образовавшиеся трещины проникает вода, вызывая давление и откол крупных глыб. Этот процесс, по словам ученых, напоминает падение домино - одна глыба льда обрушивается за другой.

Соавтор исследования, докторант Университета Колорадо в Боулдере Наоми Очват отметила, что столь стремительное сокращение ледника ученые обнаружили случайно во время воздушного обследования региона.

По словам геолога Бетан Дэвис из Ньюкаслского университета, изменения климата играют ключевую роль в ускоренном таянии. Она подчеркнула, что в будущем можно ожидать дальнейшего сокращения морского льда в этом районе.

Хотя Гектория считается относительно небольшим ледником по антарктическим меркам и его частичное исчезновение не окажет заметного влияния на уровень мирового океана, ученые предупреждают: подобные процессы могут затронуть гораздо более крупные ледяные массивы.

Следующим этапом исследований станет определение наиболее уязвимых районов Антарктиды. Ученые не исключают, что быстрое таяние крупных ледников может привести к резкому повышению уровня моря по всему миру.