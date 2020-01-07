 Наверх

Скончался академик Бахадыр Тагиев

​Скончался академик Бахадыр Тагиев

Сегодня состоится церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена "Шохрат" ("Слава"), завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии, академиком Бахадыром Тагиевым.

Как сообщает Report, церемония состоится сегодня в 14:00 в основном здании Национальной авиационной академии.

Б.Тагиев скончался в возрасте 86 лет.

Отметим, что Бахадыр Гусейн оглу Тагиев родился 13 марта 1934 года в селе Тюркоба Масаллинского района. В 1996-2009 годы был профессором в НАА. С 2009 года занимал позицию завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной авиационной академии.

За деятельность в сфере науки и образования был удостоен Почетного значка, медали "За почетную деятельность", ордена "Шохрат" и был лауреатом Госпремии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!