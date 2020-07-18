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Скончалась дочь Малейки Аббасзаде

Скончалась дочь Малейки Аббасзаде 44-летняя Н.Аббасзаде с 2016 года работала проректором АГПУ
Наука и образование
18 июля 2020 г. 12:45
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде

Скончалась дочь председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде.

Как передает Report, дочь председателя ГЭЦ работающая проректором по международным связям Азербайджанского государственного педагогического университета Нигяр Аббасзаде, скончалась внезапно. 

Инцидент произошел в доме, расположенном в селе Чухурюрд Шамахы.

Предполагается, что Н.Аббасзаде скончалась от кровоизлияния в мозг.

Напомним, что 44-летняя Н.Аббасзаде с 2016 года работала проректором АГПУ. Ранее она была проректором Педагогического института.

У покойной остался 7-летний сын и маленькая дочь. Она приходится дочерью проживающему ныне в США сыну народного писателя Гусейна Аббасзаде Ильгару Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadənin prorektor işləyən qızı vəfat etdi

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