Рашад Набиев: День Победы символизирует единство и героизм азербайджанского народа

День Победы является торжеством единства, национальной воли и героизма азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

"Благодаря решительной политике победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и беспримерному мужеству нашей доблестной армии была восстановлена историческая справедливость, а наши земли освобождены от оккупации.

Мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, благодаря которым стала возможной эта Победа, и выражаем благодарность нашим ветеранам. С Днем Победы!" - написал министр.