Рашад Набиев: День Победы символизирует единство и героизм азербайджанского народа
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 10:46
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День Победы является торжеством единства, национальной воли и героизма азербайджанского народа.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.
"Благодаря решительной политике победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и беспримерному мужеству нашей доблестной армии была восстановлена историческая справедливость, а наши земли освобождены от оккупации.
Мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, благодаря которым стала возможной эта Победа, и выражаем благодарность нашим ветеранам. С Днем Победы!" - написал министр.
Rəşad Nəbiyev: Zəfər Günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının təntənəsidir
Rashad Nabiyev: Victory Day symbolizes the unity and heroism of Azerbaijani people
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