Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Рашад Набиев: День Победы символизирует единство и героизм азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:46
    Рашад Набиев: День Победы символизирует единство и героизм азербайджанского народа

    День Победы является торжеством единства, национальной воли и героизма азербайджанского народа.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

    "Благодаря решительной политике победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и беспримерному мужеству нашей доблестной армии была восстановлена историческая справедливость, а наши земли освобождены от оккупации.

    Мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, благодаря которым стала возможной эта Победа, и выражаем благодарность нашим ветеранам. С Днем Победы!" - написал министр.

    Рашад Набиев 8 Ноября - День Победы
    Rəşad Nəbiyev: Zəfər Günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının təntənəsidir
    Rashad Nabiyev: Victory Day symbolizes the unity and heroism of Azerbaijani people
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:45
    Фото
    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Внутренняя политика
    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    Лента новостей