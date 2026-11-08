Rəşad Nəbiyev: Zəfər Günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının təntənəsidir
- 08 noyabr, 2026
- 10:36
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Zəfər Günü Azərbaycan xalqının birliyinin, milli iradəsinin və qəhrəmanlığının təntənəsidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və rəşadətli Ordumuzun misilsiz şücaəti sayəsində tarixi ədalət bərpa olundu, torpaqlarımız işğaldan azad edildi.
Bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Zəfər Günümüz mübarək!" – o yazıb.
8 Noyabr – Zəfər Günü Azərbaycan xalqının birliyinin, milli iradəsinin və qəhrəmanlığının təntənəsidir. Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və rəşadətli Ordumuzun misilsiz şücaəti sayəsində tarixi ədalət bərpa olundu, torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Zəfər Günümüz mübarək!— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) November 8, 2026