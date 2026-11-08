İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəşad Nəbiyev: Zəfər Günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının təntənəsidir

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:36
    Rəşad Nəbiyev: Zəfər Günü Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığının təntənəsidir

    Zəfər Günü Azərbaycan xalqının birliyinin, milli iradəsinin və qəhrəmanlığının təntənəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və rəşadətli Ordumuzun misilsiz şücaəti sayəsində tarixi ədalət bərpa olundu, torpaqlarımız işğaldan azad edildi.

    Bu qələbəni bizə yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Zəfər Günümüz mübarək!" – o yazıb.

    Rəşad Nəbiyev 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Рашад Набиев: День Победы символизирует единство и героизм азербайджанского народа
    Rashad Nabiyev: Victory Day symbolizes the unity and heroism of Azerbaijani people
    44 filmi
    44 filmi

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