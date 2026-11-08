Азербайджанские спортсменки завоевали золото Кубка Венгрии по артистическому плаванию

Азербайджанские спортсменки успешно выступили на Кубке Венгрии по артистическому плаванию, завоевав золотые медали.

Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, Эмилия Мамедли и Тахира Гусейнова, выступавшие в юниорской категории, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что в соревнованиях также приняли участие спортсмены из Германии, Чехии, Казахстана, Венгрии, Мальты и Египта.