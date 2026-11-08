Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджанские спортсменки завоевали золото Кубка Венгрии по артистическому плаванию

    Индивидуальные
    • 08 ноября, 2026
    • 11:13
    Азербайджанские спортсменки завоевали золото Кубка Венгрии по артистическому плаванию

    Азербайджанские спортсменки успешно выступили на Кубке Венгрии по артистическому плаванию, завоевав золотые медали.

    Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, Эмилия Мамедли и Тахира Гусейнова, выступавшие в юниорской категории, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

    Отметим, что в соревнованиях также приняли участие спортсмены из Германии, Чехии, Казахстана, Венгрии, Мальты и Египта.

    Федерация плавания Азербайджана Золотая медаль Венгрия
    Azərbaycan üzgüçüləri beynəlxalq turnirdə qızıl medallar qazanıblar
    Azerbaijani athletes win gold at Hungarian Artistic Swimming Cup
    44 filmi
    44 filmi

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