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    Azərbaycan üzgüçüləri beynəlxalq turnirdə qızıl medallar qazanıblar

    Fərdi
    • 08 noyabr, 2026
    • 11:06
    Azərbaycan üzgüçüləri beynəlxalq turnirdə qızıl medallar qazanıblar

    Azərbaycan idmançıları bədii üzgüçülük üzrə Macarıstan Kubokunda uğurlu çıxış ediblər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından məlumat verilib.

    Turnirdə iştirak etmiş idmançılarımız qızıl medal qazanmağa nail olublar.

    Belə ki, yeniyetmələr kateqoriyasında çıxış etmiş Emiliya Məmmədli və Tahirə Hüseynova fəxri kürsün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    Qeyd edək ki, yarışda Almaniya, Çexiya, Qazaxıstan, Macarıstan, Malta və Misir idmançıları da iştirak ediblər.

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası
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