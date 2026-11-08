Azərbaycan üzgüçüləri beynəlxalq turnirdə qızıl medallar qazanıblar
Fərdi
- 08 noyabr, 2026
- 11:06
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan idmançıları bədii üzgüçülük üzrə Macarıstan Kubokunda uğurlu çıxış ediblər.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasından məlumat verilib.
Turnirdə iştirak etmiş idmançılarımız qızıl medal qazanmağa nail olublar.
Belə ki, yeniyetmələr kateqoriyasında çıxış etmiş Emiliya Məmmədli və Tahirə Hüseynova fəxri kürsün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.
Qeyd edək ki, yarışda Almaniya, Çexiya, Qazaxıstan, Macarıstan, Malta və Misir idmançıları da iştirak ediblər.
Азербайджанские спортсменки завоевали золото Кубка Венгрии по артистическому плаванию
Azerbaijani athletes win gold at Hungarian Artistic Swimming Cup
Son xəbərlər
19:22
Azərbaycan Prezidentinin sosial şəbəkə hesablarında Türkiyə lideri ilə görüşünə dair paylaşım olunubXarici siyasət
19:16
Foto
Zəfər Günü münasibətilə Ağdam və Xocavənd rayonlarında ağacəkmə aksiyaları keçirilibEkologiya
19:08
Foto
Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşübDaxili siyasət
18:52
Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdiAnalitika
18:27
Foto
Video
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YenilənibXarici siyasət
18:21
Foto
Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilibXarici siyasət
18:11
Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirikRegion
18:06
ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edibDaxili siyasət
18:03
Video
"Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanırRegion