Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:42
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы

    Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за освобождение Родины, территориальную целостность и суверенитет страны.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, сначала руководство ведомства посетило Аллею почетного захоронения, где возложило венок и цветы к могиле Гейдара Алиева, почтив его светлую память.

    Затем представители министерства посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили к ней цветы.

    На Военном мемориальном кладбище состоялась церемония памяти. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего память шехидов почтили минутой молчания.

    Участники церемонии возложили цветы к могилам шехидов и венок к мемориалу.

    Затем руководство Минобороны посетило Парк Победы, где к монументу были возложены венок и цветы. Участники мероприятия почтили память героев, отдавших жизни за Родину.

    В ходе посещения министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с семьями и близкими шехидов, поинтересовался их заботами и социальными условиями.

    Родственники шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за постоянное внимание, заботу и всестороннюю поддержку, оказываемую государством семьям шехидов.

    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы

    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы
    Руководство Минобороны почтило память Гейдара Алиева и шехидов в День Победы

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) 8 Ноября - День Победы
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    Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Zəfər Günündə Ulu Öndərin və şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edib
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