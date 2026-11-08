В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше

В День Победы для представителей азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по городу Шуша.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, мероприятие приурочено к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Тур начался с посещения мечети Юхары Говхар ага.

Журналистам рассказали, что мечеть, основание которой было заложено в 1769 году, в XIX веке несколько раз реконструировалась. В 1883 году на средства азербайджанской поэтессы Говхар-аги, дочери второго карабахского хана Ибрагим Халил-хана, было построено нынешнее здание мечети.

В период армянской оккупации города мечеть получила повреждения, а после освобождения города была восстановлена. В настоящее время она действует и является памятником архитектуры государственного значения.

Кроме этого, журналистам сообщили, что сотни гостей, посещающих Шушу, совершают молитву в этой мечети, а также знакомятся с ее историческим значением.