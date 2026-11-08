Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше

    Карабах
    • 08 ноября, 2026
    • 10:40
    В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше

    В День Победы для представителей азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по городу Шуша.

    Как передает корреспондент Report из города Шуша, мероприятие приурочено к шестой годовщине победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Тур начался с посещения мечети Юхары Говхар ага.

    Журналистам рассказали, что мечеть, основание которой было заложено в 1769 году, в XIX веке несколько раз реконструировалась. В 1883 году на средства азербайджанской поэтессы Говхар-аги, дочери второго карабахского хана Ибрагим Халил-хана, было построено нынешнее здание мечети.

    В период армянской оккупации города мечеть получила повреждения, а после освобождения города была восстановлена. В настоящее время она действует и является памятником архитектуры государственного значения.

    Кроме этого, журналистам сообщили, что сотни гостей, посещающих Шушу, совершают молитву в этой мечети, а также знакомятся с ее историческим значением.

    В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше
    В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше

    8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе Шуша
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    Azərbaycan və Türkiyə jurnalistləri üçün Şuşaya mediatur təşkil olunub
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    Media tour to Shusha organized for Azerbaijani and Turkish media representatives on Victory Day
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