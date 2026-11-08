İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan və Türkiyə jurnalistləri üçün Şuşaya mediatur təşkil olunub

    Qarabağ
    • 08 noyabr, 2026
    • 11:04
    Azərbaycan və Türkiyə jurnalistləri üçün Şuşaya mediatur təşkil olunub

    Zəfər Günündə Azərbaycan və Türkiyə mediasının nümayəndələri üçün Şuşa şəhərinə press-tur təşkil olunub.

    "Report"un mediatura qatılan müxbirinin verdiyi məlumata görə, tədbir Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbəsinin altıncı ildönümünə həsr edilib.

    Tur Yuxarı Gövhər ağa məscidinin ziyarət edilməsi ilə başlayıb.

    Jurnalistlərə bildirilib ki, əsası 1769-cu ildə qoyulan məscid XIX əsrdə bir neçə dəfə yenidən qurulub. 1883-cü ildə ikinci Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı, Azərbaycan şairəsi Gövhər ağanın vəsaiti hesabına məscidin indiki binası inşa edilib.

    Şəhərin erməni işğalı dövründə məscidə ziyan dəyib, şəhər azad edildikdən sonra isə bərpa olunub. Hazırda o, fəaliyyət göstərir və dövlət əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.

    Bundan başqa, jurnalistlərə məlumat verilib ki, Şuşaya gələn yüzlərlə qonaq bu məsciddə namaz qılır, həmçinin onun tarixi əhəmiyyəti ilə tanış olurlar.

    Azərbaycan və Türkiyə jurnalistləri üçün Şuşaya mediatur təşkil olunub
    Azərbaycan və Türkiyə jurnalistləri üçün Şuşaya mediatur təşkil olunub

    8 Noyabr - Zəfər Günü Mediatur Qarabağ Məscid 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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    В День Победы для азербайджанских и турецких медиа организован пресс-тур по Шуше
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    Media tour to Shusha organized for Azerbaijani and Turkish media representatives on Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

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