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    В Японии запустили туры в Азербайджан по следам популярного сериала Vivant

    Kультурная политика
    • 08 ноября, 2026
    • 11:09
    В Японии запустили туры в Азербайджан по следам популярного сериала Vivant

    В Японии запустили туры в Азербайджан по следам популярного сериала Vivant ("Живой"): на некоторые поездки, запланированные с конца ноября 2026 года по октябрь 2027-го, уже есть листы ожидания.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Japan Times, программу поездок разработал туроператор Hankyu Travel International совместно с телекомпанией Tokyo Broadcasting System Television, создавшей сериал.

    Представитель туроператора рассказал, что благодаря "Vivant" японские туристы активно бронируют поездки в Азербайджан. Компания рассматривает возможность увеличить число мест.

    Поклонники сериала из Японии уже приезжают в Баку. Среди мест, которые они посещают, - Дворец ширваншахов. У руин бани на территории дворцового комплекса снимали сцены, действие которых происходит в Иерусалиме.

    Еще одно знакомое зрителям место - бакинский книжный магазин "Букинист". По сюжету здесь располагается база "Бэппан" - секретного разведывательного подразделения, которое предположительно входит в состав Сил самообороны Японии. Управляющий магазином рассказал, что гости из Японии заходят каждый день, фотографируют и снимают видео.

    Глава Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов считает, что сериал может сблизить две страны. Он выразил надежду, что больше туристов из Японии приедут в Азербайджан, чтобы увидеть его исторические памятники, познакомиться с архитектурой и попробовать блюда национальной кухни.

    Сериал Vivant - это масштабный остросюжетный триллер, боевик и детектив 2023 года от режиссера Кацуо Фукудзавы. Первый сезон снимался в Японии, Монголии и других локациях. Во втором сезоне, вышедшем в 2026 году, значительная часть событий и съемок прошла в Азербайджане, в частности в Баку.

    Туризм в Азербайджане телесериалы Азербайджано-японские отношения
    Фото
    Yaponiyada populyar "Vivant" serialının izi ilə Azərbaycana turlar başladılıb
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    Japan launches Azerbaijan tours inspired by hit TV series Vivant
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