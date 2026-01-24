Школьники в Азербайджане уйдут на зимние каникулы с 27 января
Наука и образование
- 24 января, 2026
- 11:17
В общеобразовательных учреждениях Азербайджана зимние каникулы в 2025/26 учебном году начнутся 27 января.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января и продлятся пять дней. Данное решение распространяется также на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.
В агентстве уточнили, что как в школах с пятидневной, так и с шестидневной учебной неделей первым учебным днем после каникул будет 2 февраля.
