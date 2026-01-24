Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Школьники в Азербайджане уйдут на зимние каникулы с 27 января

    Наука и образование
    • 24 января, 2026
    • 11:17
    Школьники в Азербайджане уйдут на зимние каникулы с 27 января

    В общеобразовательных учреждениях Азербайджана зимние каникулы в 2025/26 учебном году начнутся 27 января.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января и продлятся пять дней. Данное решение распространяется также на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

    В агентстве уточнили, что как в школах с пятидневной, так и с шестидневной учебной неделей первым учебным днем после каникул будет 2 февраля.

    Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətilinin vaxtı açıqlanıb

    Лента новостей