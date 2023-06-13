Школьница из Ирпеня: В лицее имени Зарифы Алиевой чувствуешь себя как дома

В лицее имени Зарифы Алиевой в Баку чувствуешь себя как дома.

В лицее имени Зарифы Алиевой в Баку чувствуешь себя как дома.

Как передает Report, об этом журналистам заявила ученица 10-го класса школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене Глория Прудко, которая в составе группы украинских школьников находится с визитом в Азербайджане.

"Именно в этой школе чувствуешь себя как дома, потому что в ней своя атмосфера, и я это почувствовала. Наши школы очень похожи. Мне очень понравилось тут",- сказала она.

Школьница добавила, что Азербайджан и Украину объединяет очень многое, в том числе доброта и гостеприимство наших народов.

"Я хочу, чтобы мы и в дальнейшем сотрудничали, а ваши ученики и преподаватели были гостями в нашей школе",- отметила Глория Прудко.