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Школьница из Ирпеня: В лицее имени Зарифы Алиевой чувствуешь себя как дома

Школьница из Ирпеня: В лицее имени Зарифы Алиевой чувствуешь себя как дома В лицее имени Зарифы Алиевой в Баку чувствуешь себя как дома.
Наука и образование
13 июня 2023 г. 13:54
Школьница из Ирпеня: В лицее имени Зарифы Алиевой чувствуешь себя как дома

В лицее имени Зарифы Алиевой в Баку чувствуешь себя как дома.

Как передает Report, об этом журналистам заявила ученица 10-го класса школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене Глория Прудко, которая в составе группы украинских школьников находится с визитом в Азербайджане.

"Именно в этой школе чувствуешь себя как дома, потому что в ней своя атмосфера, и я это почувствовала. Наши школы очень похожи. Мне очень понравилось тут",- сказала она.

Школьница добавила, что Азербайджан и Украину объединяет очень многое, в том числе доброта и гостеприимство наших народов.

"Я хочу, чтобы мы и в дальнейшем сотрудничали, а ваши ученики и преподаватели были гостями в нашей школе",- отметила Глория Прудко.

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Версия на английском языке Student from Irpin: One feels at home in Lyceum named after Zarifa Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı şagird: “Zərifə Əliyeva adına liseydə özümüzü evdəki kimi hiss edirik”

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