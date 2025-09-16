Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Наука и образование
    • 16 сентября, 2025
    • 12:18
    Шесть вузов Азербайджана прошли институциональную аккредитацию

    Агентство по обеспечению качества в образовании в первой половине 2025 календарного года  провело оценку институциональной аккредитации в шести высших учебных заведениях.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Турал Ахмедов во время брифинга.

    По его словам, в соответствии с графиком была организована оценка институциональной аккредитации в Азербайджанской государственной морской академии, Бакинской высшей школе нефти, Бакинском женском университете, Мингячевирском государственном университете, Академии государственного управления при президенте и Университете "Одлар Юрду".

    Ахмедов также сообщил, что по специальности "Дошкольное образование" была проведена оценка программной аккредитации в 7 высших учебных заведениях - Азербайджанском государственном педагогическом университете (основной кампус и филиалы в Агджабеди, Джалилабаде, Губе, Шеки), Лянкяранском государственном университете и Мингячевирском государственном университете.

    вузы аккредитация образование качество
