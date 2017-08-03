Шестеро абитуриентов, набравших 700 баллов, выбрали БВШН

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Согласно итогам вступительных экзаменов этого года, обнародованным Государственным экзаменационным центром 7 абитуриентов 1-ой группы набрали самый высокий балл. Шесть из семи абитуриентов остановили свой выбор на Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН).

Как сообщает Report, отдел по связям с общественность БВШН решил выяснить, почему они выбрали именно Высшую Школу.

Габиль Алиев (Бакинский турецкий лицей Даянат Вагфы):

"Бакинская Высшая Школа Нефти - один из немногих вузов, предоставляющих качественное образование и большие возможности. Свой выбор я остановил на специализации "Инженерия по автоматизации процессов". Потому что, во-первых, профессия инженера-автоматика сегодня довольно востребована, а во-вторых, она мне наиболее близка".

Халида Алиева (Баку, средняя школа №220)

“Моим самым любимым предметом в школе была физика, и поэтому я выбрала 1-ую группу. О Бакинской Высшей Школе Нефти я узнала от одного из одноклассников в школе. Многие из моих ровесников хотели получать образование именно в БВШН, что еще больше заинтересовало меня. Я думаю, все, что необходимо для получения качественного высшего образования, есть в Высшей Школе. И выбранная мной специальность тесно связана с моим любимым предметом – физикой”.

Вагаб Джабраилов (Исмаиллы, средняя школа поселка Лагыдж):

"Я всегда мечтал поступить именно в Бакинскую Высшую Школу Нефти. За короткий период времени БВШН заняла особое место в системе азербайджанского образования, и именно этот вуз я выбрал задолго до экзамена. Что касается моей будущей специальности - "Инженер по автоматизации процессов", то я выбрал ее потому, что меня всегда интересовали компьютерные технологии и робототехника. Поставил себе цель – стать отличным специалистом в этой области, известным не только в Азербайджане, но и в мире".

Эльмир Ахмедов (Баку, лицей имени Академика Зарифы Алиевой):

"Думаю, во времена технического прогресса нет необходимости объяснять о перспективности специальности инженера по автоматизации процессов. Я всегда хотел принимать участие в развитии экономики своей страны. Почему я выбрал именно БВШН? Потому что Бакинская Высшая Школа Нефти выгодно отличается от остальных вузов тем, что создает очень хорошие возможности для получения высшего образования и успешной карьеры в дальнейшем".

Абдулла Аскерзаде (Гянджа, Азербайджано-Турецкий частный лицей):

"Я выбрал Бакинскую Высшую Школу Нефти еще в 10 классе, когда решил сдавать экзамен в первую группу. БВШН – одно из самых престижных высших учебных заведений Азербайджана и, насколько мне известно, обучение здесь соответствует высоким международным стандартам. Что касается специализации, мне всегда нравились точные науки – физика и математика. Поэтому я решил, что выберу факультет "Автоматизация процессов", где я смогу реализовать все свои знания и навыки".