Сформирована Рабочая группа с целью создания Парка высоких технологий НАНА

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Для обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О создании Парка высоких технологий НАНА" в Академии создана Рабочая группа.

Как отмечает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

По словам выступившего президента НАНА Акифа Ализаде, основной целью документа является увеличение государственной поддержки, направленной на расширение сфер инновационной деятельности и высоких технологий, которые опираются на современные научные и технические достижения, проведение научных исследований и создание современных комплексов по разработке новых технологий: "Парк высоких технологий создаст треугольник наука-промышленность-государство и, тем самым, сформирует благоприятную среду для разработки продукции высоких технологий".

На заседании вице-президент НАНА Ибрагим Гулиев был назначен председателем Рабочей группы. Членами Рабочей группы избраны начальник Управления по делам НАНА Фатали Абдуллаев, начальник Управления права и кадров Расим Агасыев, начальник инновационного отдела Вугар Бабаев.

Рабочей группе поручено подготовить предложения и представить их Президиуму НАНА до 1 декабря 2016 года.