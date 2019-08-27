Сегодня завершается регистрация поступивших в вузы абитуриентов

Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения Азербайджана, должны до 17:00 27 августа предоставить документы и пройти регистрацию в вузах, в которые приняты.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Список требующихся документов абитуриенты могут узнать в высших учебных заведениях, в которые были приняты.

Не прохождение регистрации абитуриентов в вузе расценивается, как отказ от получения образования по специализации, на которую они были приняты.

Напомним, что регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места вузов, продлится до 2 сентября.