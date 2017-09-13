Сегодня завершается регистрация поступивших на плановые места в колледжи абитуриентов

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив необходимые документы в принявшие их учебные заведения до 17:00.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и их имена будут удалены из списка поступивших.