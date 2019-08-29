​Сегодня завершается онлайн регистрация по приему в колледжи

Сегодня завершается онлайн регистрация абитуриентов, принятых в средне-специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты должны представить документы и пройти регистрация в принявших их учебных заведениям до 17:00 29 августа.

Список требующихся документов абитуриенты могут узнать в принявшем их учебном заведении. Не прохождение регистрации в указанный период расценивается как отказ от размещения в соответствующей специальности, приказ о его поступлении не направляется в учебное заведение.