Замминистра: Сегодня в школах работают педагоги, недостаточно хорошо знающие свой предмет

"Очень жаль, что сегодня в сфере образования работают педагоги, недостаточно хорошо знающие свой предмет".

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, с 2014 года начался процесс диагностического оценивания педагогов: "Подобное диагностирование проводилась впервые и ее цель заключалась в определении уровня знаний и методики лиц, ныне работающих в системе образования. В результате оценивания выяснилось, что на сегодняшний день в системе образования работают люди, которые даже свой предмет знают не на должном уровне. Это вызывает сожаление. Хотя таких педагогов немного, все же сегодня они встречаются в этой сфере".