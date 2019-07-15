 Наверх

Замминистра: Сегодня в школах работают педагоги, недостаточно хорошо знающие свой предмет

Сегодня в школах встречаются неграмотные педагоги

"Очень жаль, что сегодня в сфере образования работают педагоги, недостаточно хорошо знающие свой предмет".  

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра образования Махаббат Велиева. 

По ее словам, с 2014 года начался процесс диагностического оценивания педагогов: "Подобное диагностирование проводилась впервые и ее цель заключалась в определении уровня знаний и методики лиц, ныне работающих в системе образования. В результате оценивания выяснилось, что на сегодняшний день в системе образования работают люди, которые даже свой предмет знают не на должном уровне. Это вызывает сожаление. Хотя таких педагогов немного, все же сегодня они встречаются в этой сфере". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!